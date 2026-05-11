Morelia, Michoacán, 11 de mayo de 2026. El Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal Región Morelia emitió una nueva resolución dentro del caso de feminicidio de María José “N” ocurrido en Morelia en 2021, en cumplimiento a una sentencia de amparo dictada por un Tribunal Colegiado Federal.

Al revisar nuevamente el asunto, el magistrado determinó modificar la individualización de la pena impuesta a los sentenciados Francisco “N” y Cristian José “N”, al considerar que no quedaron plenamente acreditadas algunas circunstancias específicas relacionadas con la comisión del delito.

Con base en los lineamientos establecidos por la autoridad federal, la Sala adecuó la sanción subiendo de 20 a 30 años de prisión para ambos sentenciados, además de la suspensión de sus derechos políticos por el mismo periodo.

La resolución mantiene firme la responsabilidad penal de los acusados por el delito de feminicidio, así como la obligación de reparar el daño a las víctimas indirectas.

El caso corresponde al feminicidio de una estudiante de Medicina Veterinaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La joven, de 19 años de edad, desapareció tras acudir a un establecimiento de la zona de Altozano y posteriormente fue localizada sin vida con signos de violencia.

Con este tipo de resoluciones, el Poder Judicial de Michoacán refrenda su compromiso con la impartición de justicia y la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia.