Uruapan, Michoacán, 13 de noviembre de 2025.- Como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se estableció la implementación de una estrategia regional para Uruapan para reforzar la seguridad con capacitación y equipamiento a policías, despliegue de efectivos de la Defensa y Guardia Nacional, atención y combate a la extorsión del sector aguacatero, entre otros.

Este acuerdo se realizó durante la reunión de gabinete de seguridad con el sector productivo y social de Uruapan, encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el titular de la Secretaría de la Defensa, Ricardo Trevilla, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz.

Las acciones que se implementarán en coordinación con los tres niveles de gobierno, la Fiscalía General del Estado y la sociedad tienen que ver con necesidades externadas por la alcaldesa, diputados y empresarios participantes, como la capacitación, equipamiento y un cuartel para policías municipales, aplicación de exámenes de control y confianza, operativos en arcos carreteros y otros.

El titular de la Defensa instruyó dar seguimiento a este plan y propuso reunirse periódicamente en Uruapan para revisar avances de la estrategia regional, misma que afirmó se replicará en otras regiones de Michoacán para fortalecer la coordinación y presencia de fuerzas armadas.

García Harfuch reiteró que la misión del Plan Michoacán es mantener la coordinación con autoridades y todos los sectores para generar buenos resultados contra la delincuencia y los generadores de la violencia, por lo que destacó la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para avanzar en materia de seguridad y justicia.

El gobernador ratificó el apoyo institucional y la comunicación directa para recuperar la paz en Uruapan y continuar con proyectos de obra acordados con el presidente municipal Carlos Manzo, por lo que agregó que la relación con la nueva alcaldesa será estrecha, de unidad y trabajo conjunto.

La presidenta municipal, dio voto de confianza a las acciones del Plan Michoacán y a la estrategia regional al coincidir que en coordinación se podrá combatir a la delincuencia y la extorsión, así como esclarecer el homicidio de su esposo Carlos Manzo.

El jefe de Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, compartió que el Plan Michoacán es una estrategia abierta donde cada sector podrá aportar propuestas para alimentarla y fortalecerla en cada rubro, al recordar que integra 12 ejes para el desarrollo, seguridad, educación y cultura.

Participaron también la senadora Celeste Ascencio; el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña; la diputada federal, Guadalupe Arias; el diputado local, Carlos Alejandro Tafolla; presidentes de Udecam, AIEMAC, Apeam, Canaco y Canacintra de Uruapan, Fomento Industrial, Grupo Empresarial, entre otros.