El dirigente estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, acusó al PRI y al PAN de aprovechar las tragedias que ocurren en el país con fines políticos, al afirmar que no ha visto de su parte muestras reales de solidaridad con las víctimas ni con sus familias, ni interés por esclarecer los hechos, sino únicamente intentos por sacar provecho de situaciones lamentables.

Reconoció que el accidente no es un hecho menor, pero confió en que será investigado a fondo para evitar que se repita.

El dirigente morenista señaló que las críticas del PRI y el PAN no son nuevas y forman parte de una postura que, dijo, rechaza sistemáticamente las acciones del actual gobierno.

Afirmó que la Cuarta Transformación ha trabajado para reducir las desigualdades sociales heredadas, mientras que la oposición añora regresar a un modelo en el que, aseguró, prevalecían el saqueo de recursos y la exclusión del pueblo.

Mora González sostuvo que si hoy la oposición tiene argumentos para criticar es porque existen obras reales en funcionamiento.

Subrayó que el tren interoceánico beneficia a miles de mexicanos al conectar Oaxaca con Veracruz y contrastó este proyecto con obras fallidas o inconclusas de administraciones pasadas, al asegurar que hoy los recursos públicos se invierten en proyectos que sí se concretan.

Comunicado de prensa