Morelia, Michoacán; 29 de diciembre de 2025.- El Colegio de Morelia invita a la ciudadanía a sumarse al evento con causa “Reyes del Ring ¡lucha por una sonrisa!”, una función de lucha libre que se realizará el próximo sábado 03 de enero, con el objetivo de recolectar juguetes y llevar alegría a niñas y niños de colonias en situación vulnerable.

El director general del Colegio de Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara, destacó la respuesta positiva que este tipo de actividades ha tenido entre las familias morelianas, y confió en que esta nueva edición supere la asistencia registrada en la primera función, que reunió a cerca de 600 personas. Subrayó que se trata de la primera actividad de gran convocatoria del 2026 y de una acción solidaria en favor de la niñez.

Señaló que los juguetes recabados serán entregados al DIF Morelia, como parte de los esfuerzos del Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, y de la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, para fortalecer la paz social, la unión familiar y el bienestar de las comunidades que más lo necesitan.

Por su parte, la directora de Innovación y Tecnología, Alma Janeth Zarco García, informó que el acceso al evento será mediante la entrega de un juguete nuevo, que no requiera pilas y que no simule armas ni fomente la violencia. Añadió que, además de la función de lucha libre, las y los asistentes podrán disfrutar de una verbena con antojitos mexicanos.

En representación de la organización Estrellas del Cuadrilátero (EDC), el luchador Casius explicó que el programa incluirá una exhibición de los alumnos del taller de lucha libre que se imparte en el Colegio de Morelia, así como cinco presentaciones estelares, donde participarán 21 luchadores.

El evento se llevará a cabo en el Teatro Chucho Monge, ubicado dentro de las instalaciones del Colegio de Morelia, y dará inicio a las 17:00 horas, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Con este tipo de acciones, el Ayuntamiento de Morelia, a través del Colegio de Morelia, refrenda su compromiso con la construcción de la paz social, promoviendo la solidaridad, la sana convivencia y la participación ciudadana por una buena causa.