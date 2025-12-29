Lázaro Cárdenas, Michoacán, 29 de diciembre de 2025.- En un operativo conjunto, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de Marina (Marina), en apoyo a la Fiscalía General del Estado (FGE), aseguraron 183 máquinas tragamonedas en el municipio de Lázaro Cárdenas. La acción derivó de la cumplimentación de 13 órdenes de cateo en diversos inmuebles y una intervención adicional en flagrancia.

La acción se realizó como parte de las labores de la Estrategia Nacional contra la Extorsión con participación de agentes de la subsecretaría de Investigación Especializada (SIE). Lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Este tipo de máquinas se encuentran prohibidas, ya que operan sin la autorización federal correspondiente, además de que su instalación y explotación está vinculada a delitos como extorsión, fraude y lavado de dinero, así como a la afectación de la economía familiar y salud pública, al fomentar la ludopatía.

En toda la geografía michoacana, la SSP trabaja de manera permanente en coordinación con instituciones de los tres órdenes de gobierno para inhibir actividades ilícitas y fortalecer las condiciones de paz y desarrollo, a través de las acciones establecidas dentro del Plan Paricutín.