Morelia, Michoacán, 25 de enero de 2026.- Entre miradas curiosas y un evidente cariño por la fauna, la nueva cría de jirafa del Zoológico de Morelia ha sido oficialmente bautizada. Luciano fue el nombre ganador, elegido por las y los michoacanos tras una votación abierta en la página oficial del recinto.

El pasado miércoles, el Zoológico de Morelia presentó las dos opciones propuestas por sus guardanimales: Luciano, por haber nacido el día de Santa Lucía, y Muñequito, en homenaje a Muñeco, la querida jirafa que fue líder de la manada hasta hace un par de años. Tras la participación ciudadana, el corazón del público se inclinó por un nombre que evoca esperanza y nuevos comienzos.

Luciano proviene del latín Lucianus y significa “el que nace con la luz” o “portador de luz”, un significado que hoy acompaña los primeros pasos de esta joven jirafa, símbolo de vida, cuidado y del trabajo constante por la conservación que se realiza en el parque.

El director del recinto, Julio César Medina Ávila, invitó a la población a conocer a Luciano en persona, ahora que ya se encuentra en el albergue principal conviviendo con el resto de la manada. Además, recordó que las familias pueden vivir la experiencia educativa “Contando Manchas”, una actividad que permite observar muy de cerca a las jirafas desde la plataforma, aprender sobre ellas y crear un vínculo especial con estos majestuosos animales.

Así, Luciano no solo crece rodeado de su manada, sino también del cariño de toda una comunidad que hoy celebra su nombre y su historia, escrita con luz en el corazón del Zoológico de Morelia.