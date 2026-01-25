Madrid, España, 25 de enero de 2026.- Como Michoacán no hay dos, y eso quedó comprobado en la edición 2026 de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se desarrolla hasta el día de hoy en Madrid, España, donde los expertos del turismo de Iberoamérica comprobaron por qué el estado es “el alma de México”.

Una de las diversas activaciones que Michoacán realizó fue la representación de la Danza de los Viejitos, la cual enamoró a los asistentes que interactuaron con estos personajes y se contagiaron de la alegría, felicidad, colorido y movimiento, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Además del espacio público al que llegaron, también se presentaron en el Ifema, instalaciones donde se realizó esta feria de turismo de las más importantes del sector a nivel mundial, mostrando la riqueza cultural que solo se puede vivir al visitar el estado, el cual cuenta con una fuerte y sólida conectividad aérea impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Mujeres y hombres se acercaron para apreciar esta representación, además de conocer la riqueza gastronómica con la muestra que se realizó de las tradicionales carnitas michoacanas, las cuales fueron elaboradas por Sergio Olivo, originario de Quiroga.

De cara al Mundial de Fútbol, que realizará el partido inaugural y diversos encuentros en nuestro país, Michoacán mostró al mundo las experiencias que se podrán vivir al visitar la entidad, todo en esta edición de Fitur que tuvo como país socio a México, otorgando una histórica difusión del estado.