Morelia, Michoacán, 25 de enero de 2026.- En la costa michoacana, 25 campamentos tortugueros trabajan en uno de los actos de conservación más emblemáticos del estado: la liberación de crías de tortuga marina. Según informó la Comisión de Pesca del Estado (Compesca), este esfuerzo colectivo es clave para proteger la biodiversidad y garantizar que estas especies sigan regresando a nuestras playas.

Cada temporada arriban a las playas michoacanas tres especies de tortuga marina: negra, golfina y laúd, esta última considerada la especie en mayor peligro de extinción. Las liberaciones de tortuga negra y golfina se realizan de noviembre a febrero, mientras que la de la laúd ocurre de enero a marzo. Una oportunidad única para conectar con la naturaleza y sumarse a los esfuerzos de protección.

Las liberaciones se realizan a través de los campamentos tortugueros, preferentemente antes de las 9:00 horas o después de las 17:00 horas, con el objetivo de evitar la depredación y aumentar la supervivencia de las crías.

Este trabajo es resultado de la coordinación entre comunidades costeras, voluntarios y la comisión, quienes participan en acciones de conservación, resguardo de nidos y protección de las especies marinas.

La Compesca invita a la ciudadanía a visitar los campamentos tortugueros y ser testigos del primer latido del mar, siguiendo en todo momento las indicaciones del personal, evitando tocar a las tortugas y apreciando este proceso natural a una distancia segura.