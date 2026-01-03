La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informa que, derivado del sismo de magnitud 6.5, con epicentro en el municipio de San Marcos, Guerrero, se activaron de manera inmediata los protocolos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), para la atención de la población, la evaluación de daños y la recuperación de servicios.

Las autoridades del estado de Guerrero informaron que se identificaron 24 municipios con algún tipo de afectación: Acapulco de Juárez, San Marcos, Tecoanapa, Las Vigas, Ayutla de los Libres, San Luis Acatlán, Malinaltepec (Costa Chica), Juchitán, Nuu savi, Cuautepec, Florencio Villareal, Juan R. Escudero, Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, Chilapa de Álvarez, Tixtla de Guerrero, Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, Tlapa de Comonfort, Malinaltepec (montaña), Acatepec, Copanatoyac, Zitlala y Huamuxtitlán.

En su más reciente reporte, informaron que se continúa con la evaluación y cuantificación de viviendas afectadas en dichos municipios. Para apoyar en esta tarea, la CNPC desplegó al municipio de San Marcos una Misión de Enlace y Coordinación (ECO).

La Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar) mantienen activos los planes DN-III-E y Marina, respectivamente, para atender a la población afectada.

Asimismo, personal técnico especializado de la Comisión Nacional de Agua atiende la rehabilitación de los sistemas de captación de agua potable Papagayo I, Papagayo II y Lomas de Chapultepec de Acapulco de Juárez, debido a las afectaciones presentadas en el suministro de energía eléctrica.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) activó su Sistema de Atención de Emergencias y desplegó 354 trabajadores electricistas, 79 grúas y 138 vehículos, logrando la normalización completa del servicio eléctrico, con un restablecimiento del 100% en las zonas que tuvieron efectos.

En la Ciudad de México se encuentran en proceso de atención 99 solicitudes de revisión de inmuebles por parte del personal del Instituto para la Seguridad de las Construcciones y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil.

La Coordinación Nacional de Protección Civil reconoce el trabajo coordinado de las autoridades federales, estatales y municipales, lo que permitió una atención oportuna a la emergencia y reitera el compromiso del Gobierno de México con la protección de la vida, la seguridad y el bienestar de la población.