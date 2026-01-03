Pátzcuaro, Mich.- Viernes 02 de enero de 2026.- Un hombre fue asesinado a balazos al exterior de un negocio de mariscos y mezcaladas denominado “Dani Boy”, ubicado a la orilla de la carretera Chupícuaro–Erongarícuaro, informaron autoridades policiales.

El crimen se registró durante la tarde de este viernes en la población de Santa Ana Chapitiro, municipio de Pátzcuaro, y fue reportado por varias personas al número de emergencias 911.

Al lugar acudieron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo, quien en vida respondía al nombre de Gerardo, de 32 años de edad, comentaron las fuentes. Los uniformados acordonaron el área, ya que en el sitio fueron localizados al menos cinco casquillos percutidos calibre .9 milímetros.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio y trasladó el cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).