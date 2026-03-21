Enfoque Electoral

LOS RESULTADOS ELECTORALES

David Alejandro Delgado Arroyo

Leyendo las Memorias del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado “Cambio de Rumbo” se lee lo siguiente, sobre aquel polémico 6 de julio de 1988:

“A las diez y media de la noche la información que me dio Bartlett me resultó escalofriante. Me dijo: “Lo que tengo es poco, pero señala que el Valle de México viene en contra y fuerte. No tengo datos suficientes, y no quiero dar a conocer los que tengo hasta que la información sea más representativa””.

Más tarde en la sesión de la Comisión Federal Electoral, intervenía el representante del PAN, Diego Fernández de Cevallos para decir: “…Se nos informa, en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Electores que se calló la computadora, afortunadamente no del verbo caerse, sino del verbo callarse”.

Dicho fraseo se convirtió en la identificación de aquella elección, que fue la elección en que se calló el sistema, como un juego palabras, que lo mismo identificó lo que sucedió al callarse la información de los resultados electorales, pero también, el simbolismo de que se “cayó el sistema”, tanto en su sentido técnico, como político.

Ello derivó en una reforma electoral en la que nacería en 1990 el Instituto Federal Electoral, con encomiendas para darle certeza a los procesos electorales, mediante la profesionalización, y que en 1996 se enriqueció con elementos para darle equidad a los competidores en la contienda.

Luego de un accidentado SIRE (Sistema de Información de los Resultados Electorales) de 1991, que finalmente logró dar trasparencia a los mismos con el 72% de los resultados, se creó en 1994 el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con el propósito de ser una ventana de transparencia de los resultados casilla por casilla, para facilitar una auditoria ciudadana que comparara los resultados publicados al exterior de cada casilla, con los que se difundían a través de Internet por el PREP, que se logró en 1997.

Pero… ¿Por qué se necesitaba un PREP, si los Consejos Distritales del IFE ya tenían la atribución de elaborar los resultados preliminares la noche la elección?… Porque se necesitaba rapidez, ya que el procedimiento tradicional estaba condicionado a una lectura acta por acta en un órgano desconcentrado, mientras el PREP dio velocidad mediante la captura en TCRs (Terminales de Captura Remota, similares a los dispositivos para cobrar en línea con tarjetas bancarias), de manera que cuando en la noche de la elección los Consejos Distritales avanzaban en la lectura de los resultados que van por fuera del paquete electoral, el PREP ya difundía un mayor número de casillas con resultados, a partir de otra copia del acta por fuera del paquete.

Pero… ¿Por qué se necesitaba un PREP, si los Consejos Distritales del IFE tenían la atribución de realizar los cómputos distritales que tienen el carácter de oficiales?… Porque es necesario llenar el vacío de información sobre los resultados electorales, en tanto van llegando los paquetes electorales y los Consejos Distritales hacen la revisión de los mismos, abriéndolos, a través del Cómputo Distrital que inicia el miércoles siguiente a la elección.

Sin embargo, el PREP también tuvo su limitante, ya que el flujo de la información depende de la rapidez con que se termine el escrutinio y cómputo en las casillas, así como el tiempo de traslado a la sede distrital del paquete electoral. Por ello, para las elecciones del 2000 nació el Conteo Rápido que se trata de una muestra de resultados de casilla, para la elección presidencial, cuyo resultado es estadísticamente muestral, con márgenes de error estadístico, pero plenamente confiable para anunciar una candidatura ganadora si la diferencia es estadísticamente significativa.

Hasta las elecciones de 2006, el PREP como mecanismo de transparencia de los resultados, el Conteo Rápido como mecanismos de visibilización de tendencias, los Resultados Preliminares en los Consejos Distritales como acto de organización de los resultados oficiales y los Cómputos Distritales como el acto de revisión y emisión d ellos resultados oficiales, funcionaron con normalidad, inclusive, los propios cómputos distritales ya se convertían en un mero trámite que se desahogaba rápidamente.

Pero en las elecciones de 2006, lo cerrado de la votación e inclusive una no muy afortunada socialización pública de la utilidad de cada sistema, llevó a polémicas estériles, como suponer que en el PREP había un algoritmo, que como aquí se ha explicado, depende del flujo de los paquetes electorales al sitio donde se capturan sus actas con resultados.

Pero también los Cómputos Distritales, que se basaban en la jurisprudencia del Principio de Conservación de los Actos Públicos Legítimamente Realizados, que dictaba que “lo útil no debe ser viciado por lo inútil” entró en tensión con la petición de recuento total de votos, en la petición pública de “Voto por Voto, Casilla por Casilla”

Ello llevó a las reformas de 2007-2008 que establecieron un sistema de revisión exhaustivo de los resultados en los Consejos Distritales, llegando prácticamente a hacer recuentos superiores al 75% de las casillas.

En 2018, hubo una muy buena nueva en el PREP, ya que se implementó el PREP Casilla, que es un sistema de digitalización en casilla, a través de móviles que utilizan los Capacitadores Asistentes Electorales, de las actas de escrutinio y cómputo, en cuanto sean levantadas. Ello, le da una gran velocidad al PREP, ya que llega a disponer de más de la mitad de las actas de escrutinio y cómputo para subirlas al PREP; pero aún se necesita el Conteo Rápido y los Cómputos Distritales, por sus características propias.

En 2025 se operó la primera elección judicial en que por vez primera en la historia no se realizó cómputo de resultados en la casilla, debido a la gran cantidad de personas candidatas en las numerosas boletas que se pusieron a disposición del electorado, aunque si se realizó en casilla escrutinio, es separación de las boletas, considerando que, para darle mayor velocidad a la votación ciudadana, todos los votos, de diferentes tipos de candidaturas se depositaron en una sola urna.

En ese contexto y por disposición legal, los cómputos distritales de la elección judicial se realizaron desde que llegó el primer paquete de la elección, sin que hubiera Programa de Resultados Electorales Preliminares, ni conteo rápido por la ausencia de resultados en casilla.

Con todos estos antecedentes, se valora en 2026 disponer desde la ley que los cómputos distritales se realicen desde que llega el primer paquete electoral al Consejo Distrital, lo que hace indispensable al PREP y al Conteo Rápido para llenar vacíos de información que pueden tensar el ambiento político.

La Ciudad de México viene ya realizando el Cómputo Distrital desde que llega el primer paquete electoral en la noche de la elección, pero eso se pude demorar, como se puede observar en el informe del IEDF al respecto. En 2024, por ejemplo, hubo Consejos Distritales Locales que comenzaron su cómputo, al día siguiente de la Jornada Electoral, es decir, en el caso más extremo, hasta las 00:21:59.

La duración de los Cómputos Distritales en la Ciudad de México, llegó hasta las 88 horas con 25 minutos, eso significa más de tres días para tres cómputos. Sumado a que los Consejos Distritales ya han estado prácticamente 12 horas trabajando intensamente en el seguimiento a la Jornada Electoral.

Pero lo que sucede en la Ciudad de México, no es similar a lo que sucede en el resto del país, donde hay paquetes electorales que llegan hasta el martes siguiente a la elección, por las condiciones orográficas y de transporte.

Desde 2009 que comenzó el nuevo sistema de recuentos, propuse que era indispensable establecer recesos en los Consejos Distritales durante los Cómputos, aún y cuando la ley dice que ininterrumpidos, porque se juega gravemente con la salud de todos, y se juega políticamente con el bornout para sacar ventajas. Por ello se establecieron.

Los recesos son un ingrediente fundamental para mantener en los cómputos distritales, más aún si se mantiene la megaconcurrencia, es decir, la simultaneidad de elección política y elección judicial, más la posible revocación de mandato, lo que podría generar cómputos que no tuvieran resultados durante más de una semana.

Porque además, cómputos inmediatamente después de la elección, no permite el tiempo suficiente para organizar el cómputo, lo que implica que no hay un orden posible para hacer el cómputo, es como van llegando los paquetes, y además deben hacer simultáneamente los cómputos.

Además, los partidos políticos estarían en desventaja en las sesiones de cómputo distrital puesto que no tendrían tiempo de acopiar las copias de las actas de escrutinio y cómputo que les corresponden, incrementando la posibilidad de polémicas que demoren los cómputos.

Ese tipo de cómputos, además deberán tener un reto logístico para cuidar la cadena de custodia de dos tipos de elecciones diferentes, las elecciones políticas y las elecciones judiciales, además de la revocación.

Desde el punto de vista personal y con la experiencia de más tres décadas, me parece una mala idea los cómputos inmediatamente posteriores a la elección, pero también valoro que el INE hace posible lo imposible, pero para eso, también se necesitan recursos adecuados.