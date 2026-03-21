Morelia, Mich., a 21 de marzo de 2026.- La Comandancia de la 21/a. Zona Militar hace una invitación a todas las mujeres y hombres entre 18 y 29 años de edad, interesados en formar parte del Ejército Mexicano.

Está es una excelente oportunidad para quienes buscan servir a su país y contribuir al fortalecimiento de la Seguridad y Defensa Nacional.

Los interesados deberán acudir a las instalaciones del Cuartel General José María Morelos y Pavón o comunicarse a los números telefónicos 55-47-79-21-56 y al 44-31-14-09-91 Extensión 1010.

Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional la Gran Fuerza de México.