Pátzcuaro, Michoacán, 21 de marzo de 2026.- El Gobierno de Pátzcuaro que encabeza el presidente municipal Julio Arreola informa que, gracias a la intervención de la Célula Municipal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, fue localizado sano y salvo un menor de 14 años que había sido reportado como no localizado.

Durante los recorridos de búsqueda, se recibió una llamada por parte de la madre del menor, quien informó haberlo visto en la zona. De inmediato, los elementos se trasladaron al lugar, logrando ubicarlo sobre la calle Florencia, donde se estableció contacto con él.

Al momento de su localización, el menor se encontraba alterado, por lo que personal capacitado brindó contención emocional y acompañamiento. Posteriormente, fue trasladado al área de Prevención del Delito para garantizar su resguardo y atención.

Finalmente, el menor fue entregado a sus padres, concluyendo el protocolo de búsqueda con resultados positivos. El Gobierno de Pátzcuaro reitera su compromiso con la atención oportuna y la protección de niñas, niños y adolescentes.