Morelia, Michoacán, 12 de agosto de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita al concierto conmemorativo por el 39 aniversario del Museo del Estado de Michoacán, que se realizará este miércoles 13 de agosto a las 18:00 horas en el Patio de la Magnolia, con entrada libre. La velada estará a cargo de la Orquesta Emenda Música P’urhépecha.

El museo ha impulsado el programa Arte, Historia y Tradición Popular, con actividades gratuitas cada miércoles. Además es un referente cultural en la capital por sus visitas guiadas a la histórica Farmacia Mier del siglo XIX, la sala Cóncavo y Convexo y sus talleres para distintos públicos. Cumple así una triple función: difundir la cultura, ser herramienta pedagógica y promover el talento local, compromiso que la Secum refrenda en favor de los derechos culturales de Michoacán.

El recital reunirá a jóvenes intérpretes de Charapan, Copándaro, Paracho, Tingambato y Urén, quienes harán sonar sones, abajeños y pirekuas, junto con obras originales compuestas por integrantes de la agrupación.

El nombre de la orquesta proviene del término p’urhé emenda, que significa “tiempo de aguas o lluvias”. Su propuesta musical fusiona instrumentos de orquesta mixta como violines, violonchelo, contrabajo, clarinete, saxofón, flauta, trompeta y trombón, con guitarras y voz. De esta manera, se preserva y renueva la herencia musical purépecha.

La Secum invita a sumarse a esta celebración de casi cuatro décadas de historia del Museo del Estado, en un concierto que promete ser un emotivo encuentro entre tradición, identidad y la fuerza creativa de las nuevas generaciones.