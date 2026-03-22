Morelia, Michoacán; 22 de marzo de 2026.- Convencida de que el juego es una herramienta esencial para el desarrollo infantil, la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, impulsa las Ludotecas Municipales como espacios seguros donde niñas y niños fortalecen habilidades cognitivas, sociales y emocionales a través del juego libre.

Actualmente, el DIF Morelia cuenta con tres ludotecas en funcionamiento: la Ludoteca del Bosque Cuauhtémoc, abierta de lunes a domingo de 10:00 a 18:00 horas; la Ludoteca del Mercado Nicolás Bravo “Santo Niño”, con servicio de lunes a domingo de 09:00 a 17:00 horas; y la Ludoteca de Villas del Pedregal, ubicada dentro del Centro Spot+ Villas del Pedregal, que atiende de lunes a viernes de 13:00 a 19:30 horas.

A diferencia de modelos dirigidos rígidamente, las ludotecas funcionan bajo un esquema de juego libre. Esto significa que las niñas y los niños eligen a qué jugar según sus intereses, mientras el personal especializado acompaña, cuida y facilita el uso de materiales, promoviendo autonomía y creatividad.

Este enfoque pedagógico favorece el desarrollo de la imaginación, la socialización, la resolución de problemas y la regulación emocional, habilidades fundamentales para el desempeño escolar y la convivencia en paz.

Además del juego libre para niñas y niños de 3 a 10 años 11 meses, se ofrecen talleres de estimulación temprana para menores de 6 meses a 3 años, así como talleres estructurados acordes a cada etapa de desarrollo.

Para el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, invertir en la infancia es una estrategia preventiva que fortalece el tejido social y contribuye a comunidades más participativas y cohesionadas.

“Los espacios de juego también construyen paz, porque cuando niñas y niños aprenden a convivir, respetar turnos, dialogar y colaborar, están desarrollando las bases de una sociedad más empática y participativa”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

El acceso a las ludotecas cuenta con una cuota de recuperación de 25 pesos en la Ludoteca del Bosque y de 15 pesos en las sedes de Villas del Pedregal y Mercado Nicolás Bravo; los talleres tienen un costo de 50 pesos.

Con estas acciones, el DIF Morelia fortalece el desarrollo integral de la niñez y consolida a Morelia como el mejor lugar para vivir, donde se construye la paz desde la infancia. Durante este fin de semana, las familias pueden acercarse a cualquiera de las ludotecas municipales para conocer estos espacios y aprovechar sus servicios. Para más información, comunicarse al 443 139 9127.