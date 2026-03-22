Morelia, Mich.- Domingo 22 de marzo de 2026.- Un auto compacto chocó contra la retaguardia de un camión de pasajeros sobre la Calzada La Huerta, en las cercanías del Obelisco a Lázaro Cárdenas. El incidente, afortunadamente, no dejó personas lesionadas, informaron fuentes de rescate.

El percance ocurrió la tarde de este domingo, en el sentido del citado monumento hacia la salida a Pátzcuaro, justo a la altura de la barda perimetral del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, ubicado en la colonia Nueva Valladolid.

Trascendió que el vehículo compacto quedó atorado en la parte posterior de la unidad del transporte público de la tuta “Autotransportes del Canje”, colores blanco con verde.

En el sitio se presentaron bomberos estatales para apoyar en las labores de auxilio. Asimismo, unos agentes de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

AGENCIA RED 113