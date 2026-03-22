Morelia, Michoacán, 22 de marzo de 2026.- La carrera Ultra Senderos de los Lagos regresó este fin de semana a la presa de Cointzio, donde reunió a atletas y visitantes en un ambiente de sana competencia y cordialidad, informó la Secretaría de Turismo estatal (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

De acuerdo con Juan Belman Ortiz, miembro de la organización del evento, cerca de 550 corredores de más de 11 estados de la República vivieron una mañana de ejercicio, senderismo, aventuras y retos en medio de bosques, naturaleza y aire limpio.

“En esta ocasión se logró tener participación de estados como Puebla, Veracruz, Nuevo León, Colima, Jalisco, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Morelos y Aguascalientes, entre otros. Incluso hubo participantes extranjeros de Polonia y España”, señaló el organizador.

Las y los participantes recorrieron diferentes distancias: 5 kilómetros para senderismo y 12, 22 o 32 kilómetros para el trail. Durante el trayecto descubrieron la diversidad de bosques y montañas con las que cuenta Michoacán, lo que lo convierte en un excelente escenario para desarrollar esta actividad al más alto nivel.

La Sectur Michoacán recordó que esta actividad promueve la conciencia ambiental; por ello, dentro del programa se incluyeron jornadas de limpieza previas al evento.