Morelia, Michoacán, a 19 de diciembre de 2025. Con el objetivo de brindar a la ciudadanía una atención inmediata, sin importar el día o la hora, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, informa que, durante el periodo vacacional decembrino, las Visitadurías Regionales (incluida Morelia) y Auxiliares mantendrán sus horarios acostumbrados, que son de 8 de la mañana a 4 de la tarde, para admitir quejas o prestar algún otro servicio de manera presencial.
Además, pone a disposición de la población las siguientes líneas telefónicas: 44 31 13 35 00 y 44 34 65 03 30; el correo electrónico contacto@cedhmichoacan.org y su página web: cedhmichoacan.org, donde se cuenta con un asistente virtual.
Es importante recordar que entre las atribuciones que la Ley le otorga a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se encuentran las de conocer de oficio o a petición de parte, presuntas violaciones a los Derechos Humanos derivadas de actos u omisiones cometidas por cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal; o bien iniciarlas de oficio; conciliar entre el quejoso y las autoridades señaladas como responsables de violación de los Derechos Humanos, presentando propuestas que conduzcan a la solución inmediata del conflicto, entre otros.
En el Estado, la CEDH cuenta con las siguientes visitadurías regionales y auxiliares:
Morelia
Calle Fernando Montes de Oca # 108.
Col. Chapultepec Norte
C.P. 58260
Tel. 44 31 13 35 00
Apatzingán
Calle Remigio de Yarza # 84. Norte
Col. 22 de octubre
C.P. 60650
Tel. 453 5 34 55 66
Cel. 44 32 07 69 01
Lázaro Cárdenas
Calle Paracho # 26
Col. 600 Casas
C.P. 60954
Tel. 753 5 32 49 40
Cel. 753 534 17 84
Uruapan
Privada Tierra y Libertad # 875
Col. Emiliano Zapata
C.P. 60180
Tel. 452 519 35 70
Cel. 452 203 32 76
Zamora
Melchor Ocampo 223
Centro
Tel. 351 512 43 93
Cel. 351 350 29 14
La Piedad
Calle Génova # 127- B
Fraccionamiento Dos plazas
C.P. 59350
Tel: 352 147 22 83
Sahuayo
Calle Tres # 320
Col. Royal Country
Tel. 353 532 69 17
Zitácuaro
Calle Moctezuma Oriente # 98
Col. Cuauhtémoc
C.P. 61504
Tel. 715 156 72 84
Cel. 715 103 9627
Huetamo
Calle Melchor Ocampo # 9
Col. Centro
C.P. 61940
Tel. 435 102 23 10
Cel. 435 115 27 56
De esta forma, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán trabaja en impulsar la observancia de los Derechos Humanos en el Estado, así como en proteger y velar por el respeto a la dignidad humana para evitar toda discriminación y contribuir a la construcción de un Estado de paz.