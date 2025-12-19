Morelia, Michoacán, a 19 de diciembre de 2025. Con el objetivo de brindar a la ciudadanía una atención inmediata, sin importar el día o la hora, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, informa que, durante el periodo vacacional decembrino, las Visitadurías Regionales (incluida Morelia) y Auxiliares mantendrán sus horarios acostumbrados, que son de 8 de la mañana a 4 de la tarde, para admitir quejas o prestar algún otro servicio de manera presencial.

Además, pone a disposición de la población las siguientes líneas telefónicas: 44 31 13 35 00 y 44 34 65 03 30; el correo electrónico contacto@cedhmichoacan.org y su página web: cedhmichoacan.org, donde se cuenta con un asistente virtual.

Es importante recordar que entre las atribuciones que la Ley le otorga a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se encuentran las de conocer de oficio o a petición de parte, presuntas violaciones a los Derechos Humanos derivadas de actos u omisiones cometidas por cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal; o bien iniciarlas de oficio; conciliar entre el quejoso y las autoridades señaladas como responsables de violación de los Derechos Humanos, presentando propuestas que conduzcan a la solución inmediata del conflicto, entre otros.

En el Estado, la CEDH cuenta con las siguientes visitadurías regionales y auxiliares:

Morelia

Calle Fernando Montes de Oca # 108.

Col. Chapultepec Norte

C.P. 58260

Tel. 44 31 13 35 00

Apatzingán

Calle Remigio de Yarza # 84. Norte

Col. 22 de octubre

C.P. 60650

Tel. 453 5 34 55 66

Cel. 44 32 07 69 01

Lázaro Cárdenas

Calle Paracho # 26

Col. 600 Casas

C.P. 60954

Tel. 753 5 32 49 40

Cel. 753 534 17 84

Uruapan

Privada Tierra y Libertad # 875

Col. Emiliano Zapata

C.P. 60180

Tel. 452 519 35 70

Cel. 452 203 32 76

Zamora

Melchor Ocampo 223

Centro

Tel. 351 512 43 93

Cel. 351 350 29 14

La Piedad

Calle Génova # 127- B

Fraccionamiento Dos plazas

C.P. 59350

Tel: 352 147 22 83

Sahuayo

Calle Tres # 320

Col. Royal Country

Tel. 353 532 69 17

Zitácuaro

Calle Moctezuma Oriente # 98

Col. Cuauhtémoc

C.P. 61504

Tel. 715 156 72 84

Cel. 715 103 9627

Huetamo

Calle Melchor Ocampo # 9

Col. Centro

C.P. 61940

Tel. 435 102 23 10

Cel. 435 115 27 56

De esta forma, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán trabaja en impulsar la observancia de los Derechos Humanos en el Estado, así como en proteger y velar por el respeto a la dignidad humana para evitar toda discriminación y contribuir a la construcción de un Estado de paz.