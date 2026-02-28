Queréndaro, Michoacán, 28 de febrero de 2026.- Como parte de las estrategias del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fiscalía General del Estado (FGE), localizaron y desmantelaron un asentamiento provisional presuntamente utilizado para actividades ilícitas en una zona serrana de este municipio.

Durante recorridos de vigilancia y prevención del delito en las inmediaciones de la localidad de Milpillas, el personal de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la FGE detectó el sitio, procediendo de inmediato al aseguramiento del perímetro para garantizar la seguridad de los intervinientes y la preservación del lugar.

En el sitio se hallaron diversos implementos y equipo táctico con distintivos de una célula delictiva. Tras realizar las actuaciones correspondientes y dar vista a la autoridad competente para dar inicio a las investigaciones de ley, se procedió a la destrucción de la estructura del campamento y la incineración de los objetos encontrados, con el fin de neutralizar cualquier riesgo operativo en la zona.

La Guardia Civil mantiene el reforzamiento de su presencia en la región, trabajando de manera articulada con los tres órdenes de gobierno para mantener el orden público. La SSP recuerda a la ciudadanía que puede reportar cualquier actividad sospechosa a las líneas de atención 911 Emergencias y 089 Denuncia Anónima.