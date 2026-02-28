Morelia, Michoacán, 28 de febrero de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) inauguró, en las salas Efraín Vargas y Jesús Escalera de la Casa de la Cultura de Morelia, las exposiciones “De la roca ígnea nació una casa”, de Emilia Solís, y “Mentiras piadosas”, de Raquel Palominos; ambas muestras permanecerán hasta el mes de mayo.

Durante la inauguración, la secretaria Tamara Sosa Alanís señaló que estas muestras fortalecen la presencia de creadoras contemporáneas en los espacios públicos y reflejan el trabajo colaborativo entre artistas, curadoras y gestoras culturales. Invitó al público a acercarse al arte visual producido en el estado.

La artista Raquel Palominos compartió que su exposición “Mentiras piadosas”, compuesta por 13 piezas, propone una experiencia abierta a la interpretación personal del espectador. A través del dibujo, la pintura y la instalación, la muestra explora la memoria, infancia e identidad emocional, mediante relatos simbólicos que reinterpretan imaginarios religiosos y personales.

Por su parte, Emilia Solís dijo que “De la roca ígnea, nació una casa” presenta un ejercicio profundamente personal con 34 obras que exploran la memoria y el origen, vinculadas con los espacios donde inició su formación artística. Destacó al dibujo como una herramienta vital para atravesar distintas etapas de la vida y subrayó la importancia de continuar impulsando el acompañamiento institucional hacia artistas y agentes culturales.

La directora de Promoción y Fomento Cultural, Diana Jéssica Cortés Arroyo, y la jefa del Departamento de Artes Visuales, Érika Durán, reconocieron la calidad de las propuestas presentadas. Celia Béjar, representante del Colectivo Deriva, enfatizó la relevancia de consolidar redes de colaboración para visibilizar el talento artístico, mientras que la curadora Rosi Huaroco destacó que la exposición de Emilia Solís articula múltiples voces femeninas que dialogan desde el territorio, la memoria y la experiencia compartida.