En el marco de la conmemoración por los 50 años de la Feria de la Guitarra de Paracho, se presentó el libro colectivo que recupera la memoria histórica, el legado cultural y la trascendencia de uno de los eventos más emblemáticos de Michoacán y referente internacional de la laudería.

La senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega participa como escritora en esta obra, sumándose a un esfuerzo de recuperación de la historia, la identidad y el profundo orgullo de ser de Paracho, tierra de artesanas y artesanos guitarreros cuya herencia cultural ha dado identidad, trabajo y proyección internacional al pueblo p’urhépecha.

La Feria de la Guitarra no solo representa una celebración cultural, sino una expresión viva de la memoria comunitaria, del trabajo colectivo y de las manos que, generación tras generación, han hecho de la laudería un símbolo de resistencia cultural y de dignidad para Michoacán. El libro da cuenta de ese legado y lo proyecta hacia el futuro como patrimonio vivo.

La participación de la senadora en esta publicación se inscribe en una visión que reconoce a la cultura como un derecho y como un eje fundamental para fortalecer el tejido social. En congruencia con ello, recientemente presentó ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa para declarar el 20 de octubre como el Día Nacional de la Laudería P’urhépecha, con el objetivo de reconocer, proteger y visibilizar el trabajo artesanal y cultural que ha dado voz al estado en el mundo.

Desde el ámbito legislativo y cultural, Reyna Celeste Ascencio ha reiterado que preservar la memoria histórica y reconocer a las comunidades creadoras es un acto de justicia con los pueblos originarios y una forma de reafirmar la identidad y el orgullo de ser de Paracho.

El libro fue coordinado editorialmente por Víctor Hernández Vaca y José Luis Morales Zalapa, y reúne las voces de autoras y autores comprometidos con la preservación de la memoria cultural del municipio, consolidando a la Feria de la Guitarra como una tradición viva que une pasado, presente y futuro.