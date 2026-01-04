Morelia, Mich.- Domingo 04 de enero de 2026.- Un hombre fue ultimado a balazos y su cuerpo quedó a la orilla de las vías del tren, así como de un camino que conduce de la población de La Estancia hacia la comunidad de La Nueva Florida, en el municipio de Morelia, informaron autoridades policiales.

El hallazgo fue realizado por algunos lugareños durante la mañana de este domingo, quienes lo reportaron al número de emergencias 911. Posteriormente acudieron patrulleros municipales y paramédicos de Rescate, mismos que confirmaron el deceso del individuo.

Trascendió que la identidad del interfecto es desconocida; tenía aproximadamente 35 años de edad. Vestía una chamarra blanca, pantalón de mezclilla azul y botas de trabajo, además de portar un sombrero.

Los uniformados delimitaron el perímetro porque también estaban regados al menos cinco casquillos percutidos. La situación fue alertada a la Fiscalía General del Estado (FGE), así que intervino la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), la cual inició las investigaciones correspondientes y trasladó el cadáver al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.