Morelia, Mich.- Domingo 04 de enero de 2026.- Un conductor de vehículo quedó gravemente herido tras ser agredido a tiros; posteriormente llegó por sus propios medios a un hospital privado, donde solicitó atención médica de urgencia. El hecho ocurrió en la zona de Altozano, al sur de Morelia.

De acuerdo con autoridades policiales, lo anterior se registró durante la madrugada de este domingo. El paciente responde al nombre de Andrés L., de aproximadamente 30 años de edad, a quien se le apreciaron lesiones producidas por proyectil de arma de fuego en la cabeza.

El hombre fue auxiliado de inmediato por el personal del nosocomio. Asimismo, se supo que en el exterior del hospital dejó estacionado su automotor, un Jeep Patriot color arena, al cual se le observó al menos un impacto de bala.

El caso fue reportado a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos elementos realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho, ya que hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión.