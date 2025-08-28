La Huacana, Mich.- 28 de agosto de 2025.- Autoridades estatales investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en las inmediaciones de un camino rural que conecta a la autopista Siglo XXI con la localidad de El Chauz, en el municipio de La Huacana.

De acuerdo con el reporte de las autoridades se recibió una llamada de alerta sobre la presencia de una persona tirada en la zona. Al arribar al sitio, los elementos de seguridad confirmaron que se trataba de una mujer de entre 25 y 30 años de edad, quien ya no presentaba signos vitales y mostraba huellas visibles de violencia.

El acontecimiento fue exactamente a un costado de la autopista Siglo XXI, a la altura del tramo Lázaro Cárdenas-Cuatro Caminos, en las inmediaciones de un puente conocido en la región.

Ante estos hechos el área fue asegurada por la Policía, en tanto el personal de la Fiscalía Regional de Apatzingán llevó a cabo el protocolo correspondiente para el levantamiento del cadáver y el inicio de las investigaciones.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida y las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el caso.

RED 113