Morelia, Michoacán, 28 de agosto de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a la ciudadanía a aprovechar los últimos días de las vacaciones de verano para visitar los museos y centros culturales del estado, espacios pensados para convivir, aprender y disfrutar del patrimonio que nos une.

Para que la experiencia sea más agradable y se puedan seguir cuidando estos recintos, se pide a las y los visitantes atender algunas recomendaciones: evitar ingresar con mochilas, alimentos o bebidas, tomar fotografías sin flash y abstenerse de fumar o usar cigarros electrónicos.

Además, por seguridad, no se permite la entrada con objetos peligrosos y, aunque queremos mucho a las mascotas, deberán quedarse en casa durante la visita.

En Morelia, el público puede recorrer espacios emblemáticos como el Centro Cultural Clavijero, el Museo del Estado, el Museo de Arte Colonial, el Museo Casa Natal de Morelos, la Casa de la Cultura y el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce, cada uno con exposiciones y actividades que reflejan la riqueza cultural y artística de la entidad.

En Zamora, la Casona Pardo y el Centro Regional de las Artes de Michoacán ofrecen propuestas que fortalecen la vida cultural del occidente del estado, mientras que en Pátzcuaro, el Antiguo Colegio Jesuita es un referente histórico y artístico que invita a descubrir la tradición y creatividad de la región.

La Secum reitera la invitación a recorrer los espacios culturales de Michoacán y disfrutar de un cierre de vacaciones lleno de arte, historia y momentos en familia.