Morelia, Michoacán a 2 de diciembre de 2025.- El presidente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, encabezó este día una rueda de prensa en la que destacó la intensa agenda de trabajo que el partido ha desplegado en las últimas semanas, orientada al fortalecimiento institucional, la capacitación y la consolidación de su presencia en todo el territorio michoacano.

Ocampo anunció que el PRD Michoacán está por instalar dos nuevas estructuras de acompañamiento para el ámbito municipal: la Coordinadora Estatal de Síndicos y Síndicas, y la Coordinadora de Regidoras y Regidores. Ambas contarán con mesas directivas propias y tendrán la misión de robustecer el trabajo de los ayuntamientos, además de garantizar una comunicación más estrecha y eficiente entre las representaciones municipales y la dirigencia estatal.

En materia de formación política, el dirigente destacó la realización del taller “Empodera desarrollando la Fuerza Política de las Mujeres Líderes”, dirigido a mujeres profesionistas. Subrayó que este tipo de actividades permite fortalecer el liderazgo femenino dentro del partido y avanzar en la agenda de igualdad con perspectiva de género.

De manera paralela, el PRD Michoacán ha intensificado su actividad territorial. En los últimos días, las dirigencias estatal y municipales realizaron visitas de trabajo en San Lucas y Tuzantla, además de encabezar la toma de protesta de los nuevos Comités Municipales en Zacapu, Jiménez y Coahuayana.

Estas acciones, señaló Ocampo, responden a la necesidad de mantener un vínculo cercano y directo con la militancia, así como preparar a la organización para los retos que traerá el próximo año.

Como parte de este proceso de fortalecimiento interno, anunció que el próximo domingo se llevará a cabo una asamblea partidista en el municipio de Tzitzio, donde se continuarán definiendo líneas de trabajo para la estructura estatal.

Ocampo puntualizó que el PRD Michoacán mantendrá una agenda dinámica y vigilante en las próximas semanas, particularmente en el seguimiento a la situación de seguridad pública y a la revisión del Presupuesto Estatal 2026.

El partido, afirmó, insistirá en que las políticas públicas respondan verdaderamente a las necesidades de la ciudadanía y a los desafíos estructurales que enfrenta el estado.