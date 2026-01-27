La Huacana, Michoacán, 27 de enero de 2026.- “El análisis de estas leyes de búsqueda y desplazamiento, deben de expedirse de manera inmediata y homologarse con la federación, pues Michoacán tiene una agenda pendiente todavía en esta materia”, expresó el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo.

Lo anterior lo señaló el líder de la bancada del PT ante medios de comunicación del estado en el marco de la 14va. Expo Feria del Melón en Zicuirán, al ser cuestionado acerca del lamentable suceso en el que perdió la vida una familia en la que sus integrantes eran intérpretes de lengua de señas.

“Estas noticias que enchinan la piel, ponen nuevamente sobre la mesa la urgencia de que debemos aprobar las leyes en materia de estos 3 asuntos: desplazamiento, desaparición y búsqueda; en ese sentido urge para Michoacán estar en sintonía con la Federación, para que podamos ir avanzando en todos estos sentidos y que nadie se atreva a lastimar a nuestra sociedad”, acotó.

Reyes Galindo, agregó que estos hechos tan lastimosos, llevan a la reflexión y a la autocrítica, en donde incluso se debería de pedir disculpas a la sociedad porque como autoridades han quedado mucho a deber y han fallado a las familias. En este sentido, dijo que parte de la responsabilidad pública es que se refuercen las acciones para obtener mejores resultados.

“Hay que legislar ya, el Partido del Trabajo está listo para ello. Esperamos el llamado que haga el Ejecutivo para que armonicemos la legislación local con la federal en lo que corresponda y que los colectivos, las asociaciones, las madres buscadoras, los familiares buscadores, tengan mayor certeza de que se hará justicia de manera expedita, ya que es un tema de vida o muerte y cuenta cada minuto, cada hora, cuando una persona se le pierde el rastro”, mencionó.

Por último, el congresista condenó nuevamente los hechos y refrendó sus condolencias a los familiares, amigos de los jóvenes y la menor, que les fue arrebatada la vida; y reiteró su compromiso de que desde el Congreso de Michoacán se impulse la homologación de las leyes en materia de desaparición y reclutamiento forzado para frenar esta problemática que aqueja a nuestra sociedad.