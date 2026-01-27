Morelia, Michoacán, 27 de enero de 2026.- El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia) ha colocado y respaldado 136 millones de pesos en financiamientos en la región Costa, informó Gabriel Gutiérrez Aviña, director general de la institución.

El funcionario estatal explicó que estos recursos se han canalizado a través de 424 créditos, directos y mediante programas en los que Sí Financia participa otorgando garantías y subsidios a las tasas de interés, en estrecha colaboración con la banca comercial, cajas de ahorro, así como instituciones estatales y federales.

El director de la dependencia destacó que esta estrategia de financiamiento ha tenido un impacto directo en la economía regional, al permitir la generación de 937 empleos y la conservación de 777 fuentes de trabajo, de acuerdo con los reportes presentados por las personas beneficiarias de los distintos programas crediticios.

Detalló que las acciones de financiamiento impulsadas por Sí Financia abarcan los municipios de Aquila, Arteaga, Coahuayana, Coalcomán, Chinicuila, Lázaro Cárdenas y Tumbiscatío, donde se ha priorizado el respaldo a proyectos productivos que fortalecen el desarrollo económico local.

Finalmente, el funcionario estatal subrayó que el trabajo coordinado entre el Gobierno de Michoacán y las instituciones financieras permite ampliar el acceso al crédito, detonar inversiones y consolidar el crecimiento económico de una de las regiones estratégicas del estado.

Quienes tengan interés en obtener financiamiento con tasas inferiores a las del mercado comercial, pueden consultar los detalles y requisitos de los diferentes esquemas en la página oficial: https://sifinancia.michoacan.gob.mx/