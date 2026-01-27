Lázaro Cárdenas, Mich.- 27 de enero de 2026- La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informó este martes, que en días pasados, en el marco de las acciones permanentes en Michoacán, personal naval en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), logró la detención de tres presuntos transgresores de la ley que transportaban a bordo de una embarcación menor con dos motores fuera de borda, más de 1,043 litros de combustible contenida en 23 bidones.

Esta acción, se llevó a cabo durante la realización de operaciones de vigilancia marítima en las costas michoacanas, permitiendo al personal naval localizar una embarcación con tres elementos a bordo, por lo que procedieron a pasar inspección, observando que transportaban 23 bidones con capacidad de 50 litros, conteniendo combustible, cuya procedencia y propiedad no pudo ser acreditada, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las personas detenidas, a quienes les fueron leídos sus derechos, así como los efectos asegurados, fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Cabe resaltar, que estas gestiones son parte de las operaciones de vigilancia marítima que efectúa la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, para inhibir la acción delincuencial, con el fin de garantizar la seguridad y mantener el Estado de derecho en las costas de Michoacán.