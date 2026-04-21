Morelia, Mich., 21 de abril de 2026.-Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, urgió a sus homólogos para que se le de celeridad a la legislación en materia de derechos a favor de la comunidad LGBT y se sancionen penalmente a los espacios clandestinos que ofrecen terapias de reconversión, así como también para que se apruebe el transfeminicidio en la entidad.

“Me parece que vamos lentos y muy tarde a decisiones en materia de protección a los derechos en materia de diversidad sexual, pues esto a nivel federal ya fue aprobado en cuanto a sanción de espacios clandestinos que se presentan como casas de oración, son ilegales, son lugares de tortura en pleno Siglo XXI, y solo ejercen violencia física, emocional y psicológica disque para cambiar o revertir la orientación sexual, no hay nada que curar”, sentenció el congresista.

En ese contexto, señaló que las comisiones del poder legislativo deben enfocarse en hacer su trabajo y dictaminar estos asuntos que ya han sido presentados con anterioridad al pleno desde legislaturas anteriores y que lamentó que pareciera que “aún no le ha llegado la urgencia a este Poder Legislativo”.

“Lamento mucho lo mocho de este Congreso del Estado, que más allá de preferencias e ideologías personales, tiene que ver con un tema de garantizar con el estado todos los derechos para todas las personas; que no tenga ninguna limitante en su orientación sexual. Espero que este congreso se haga valer como dice el lema: cada idea cuenta, cada voz cuenta y que puedan ser escuchados personas de la diversidad sexual”, acotó el líder del PT.

Señaló que la violencia transgénero es un tema que se ha agudizado en la entidad, por ende, deben ponerse todos los esfuerzos para legislar en esta materia y erradicarse este pendiente con la comunidad de la diversidad sexual, así como con todos los grupos vulnerables que continúan padeciendo hechos de violencia.

“Esperamos concebir la figura del transfeminicidio en la legislación penal, confiamos en la palabra del Ejecutivo estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, quien ya dijo que priorizaría este asunto; por mi parte me he reunido con una amiga de la comunidad LGBT quien ha venido empujando una ley para apoyar esta iniciativa que se sumaría a otras que ya existen”, indicó Reyes Galindo.