Morelia, Michoacán; 22 de abril de 2026.- La nueva Corte Municipal, que significa otro paso adelante en la justicia administrativa para las y los morelianos, se encuentra casi lista para entrar en operación, señaló el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva.

Consideró a la Corte Municipal como una “evolución” del Modelo Justicia Cívica que en 2015 fue una inovación planteada por el gobierno del presidente Alfonso Martínez Alcázar, la cual, en esta versión renovada, permite a los ciudadanos el acceso a la justicia administrativa.

En este momento, precisó Yankel Benítez, ya se cuenta con los 10 jueces capacitados en la reglamentación municipal, a la par que se efectuaron los cambios al marco legal, además de las remodelaciones físicas en las instalaciones para la mejor atención a la ciudadanía.

Ahora, en sanciones de diversos temas como obras civiles, el ciudadano tendrá la oportunidad de ser escuchado por la Corte Municipal, puntualizó Benítez Silva.

De esta manera, la administración del alcalde Alfonso Martínez sigue ampliando la democratización de la vida pública y los derechos de los ciudadanos, con el fin de dar un nuevo paso en construir el mejor lugar para vivir.