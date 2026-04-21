Morelia, Michoacán, 21 de abril de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que el teleférico de Uruapan se consolida como un sistema de transporte 100 por ciento inclusivo, donde personas con discapacidad pueden acceder de manera fácil y gratuita, garantizando el derecho a la movilidad.

El mandatario subrayó que este proyecto no solo moderniza la infraestructura de la ciudad, sino que rompe las barreras físicas que por años limitaron a los sectores más vulnerables de la población.

“El teleférico es también para aquella persona con discapacidad que no podía transportarse en Uruapan, que limitaba su movilidad solo a su colonia”, refirió Ramírez Bedolla, tras puntualizar que las estaciones y cabinas están equipadas para recibir a toda la población, permitiéndoles integrarse a la vida dinámica de la ciudad.

Resaltó que el trayecto que antes tomaba hasta una hora y media en el tráfico terrestre, actualmente se redujo a un cruce total de la ciudad en solo 27 minutos.

Señaló que hoy el Gobierno de Michoacán ofrece un servicio público de calidad en el que se prioriza la dignidad humana, ya que el teleférico de Uruapan no es solo una obra de ingeniería, sino una herramienta de justicia social que permite a todas y todos conectar con sus centros de trabajo, salud y recreación de forma rápida y accesible.