Morelia, Michoacán., a 23 de marzo de 2026.- A no tener miedo de salir a territorio y defender a México, llamó a las y los priistas la secretaria general del partido, Rocío Luquín Valdés y seguir el ejemplo de Luis Donaldo Colosio de ser abiertos a escuchar las necesidades de quienes hoy padecen los desatinos en las políticas públicas con las cuales Morena ha desmantelado las instituciones y la vida democrática.

Indicó, es necesario que todos los revolucionarios sean defensores de México, de su estado, de los municipios y los seccionales, para así construir el rescate de la patria, siguiendo el ejemplo de Colosio y su decálogo con temas de salud integral, educación digital, seguridad y paz, desarrollo sostenible, inclusión y dignidad, identidad y cultura, transparencia, emprendimiento, niñez y juventud, y participación.

“Bajemos a los municipios a escuchar a las personas, porque ahí es donde nos traemos lo que ellos están padeciendo y es muy diferente cada municipio, cada región. De verdad necesitamos todos defender a México, defender a Michoacán y defender nuestros municipios, defender a nuestras familias”, dijo.

En el marco del 32 aniversario luctuoso del líder ideológico, se realizó el evento “Diálogos Colosio”, donde el presidente de la fundación que lleva el nombre del conmemorado priista, Evelio Segura, recordó que el Decálogo de Luis Donaldo se debe convertir en acciones concretas que fortalezcan al partido y revivan en el corazón de los militantes esas ganas de rescatar a México.