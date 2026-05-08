Zitácuaro, Michoacán, a 8 de mayo de 2026.- El diputado local del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, acudió este viernes a la escuela primaria “Hermanos Rayón”, ubicada en la tenencia de La Encarnación, en el municipio de Zitácuaro, donde participó en el festejo del Día de la Familia y en una emotiva celebración dedicada a las madres de familia, con motivo del próximo 10 de mayo.

Durante su mensaje, el legislador perredista felicitó a todas las mamás presentes y reconoció el esfuerzo de los docentes y directivos por organizar este tipo de actividades que fortalecen la convivencia familiar y el tejido social.

Octavio Ocampo destacó el papel invaluable que desempeñan las madres dentro del hogar y en la formación de las nuevas generaciones, al señalar que son ellas quienes, con amor y dedicación, enfrentan diariamente los retos de sacar adelante a sus hijos.

“Las mamás juegan el papel más importante dentro de la familia y de la sociedad. Siempre están pendientes de sus hijos, de su alimentación, de su salud y de su educación. En tiempos difíciles, nunca se rinden y siguen luchando para que sus hijos sean mujeres y hombres de bien”, señaló.

El diputado compartió también una reflexión personal sobre la importancia de las madres de crianza, a quienes reconoció por brindar amor y guía, aun sin tener un vínculo biológico. Asimismo, hizo un llamado a valorar a las madres no solo en el Día de las Madres, sino todos los días del año, reconociendo su entrega, sacrificio y amor incondicional.

Al finalizar el evento, Octavio Ocampo convivió con las familias asistentes y encabezó una porra dedicada a todas las madres, en un ambiente de alegría y reconocimiento a quienes son el corazón de cada hogar.