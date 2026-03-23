Morelia, Michoacán, 23 de marzo de 2026.- La relevancia de la función

archivística radica en la preservación de la memoria histórica, ya que permite a

la sociedad comprender su pasado y evitar la repetición de errores, destacó la

magistrada Norma Lorena Gaona Farías, integrante de la Sala Colegiada Civil

de la Región Lázaro Cárdenas.

Lo anterior fue expresado durante un nuevo episodio del programa del Poder

Judicial de Michoacán “El Arte de lo Bueno y lo Justo”, espacio en el que se

abordan temas de interés público relacionados con la impartición de justicia.

La magistrada Gaona Farías enfatizó que el archivo del Poder Judicial está

directamente vinculado con la impartición de justicia, pues garantiza que los

documentos de las y los ciudadanos sean debidamente resguardados,

archivados y custodiados, brindando certeza y confianza en cada proceso

jurisdiccional.

En su intervención, también abordó el papel de los archivos en la

transformación social, particularmente en materia de derechos humanos.

Explicó que a través de los documentos históricos es posible observar avances

significativos, como la evolución del lenguaje en registros oficiales, donde

prácticas discriminatorias del pasado han sido sustituidas por enfoques

respetuosos de la dignidad de las personas.

El episodio ya se encuentra disponible en las plataformas oficiales del Poder

Judicial de Michoacán https://youtu.be/9AyiIEPUmk4; asimismo, se transmite

por la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y por Vox FM 103.3

de Morelia.

Con este tipo de ejercicios de difusión, el Poder Judicial de Michoacán refrenda

su compromiso con la transparencia, la preservación documental y el

acercamiento de la justicia a la ciudadanía