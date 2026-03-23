Morelia, Michoacán, 23 de marzo de 2026.- La relevancia de la función
archivística radica en la preservación de la memoria histórica, ya que permite a
la sociedad comprender su pasado y evitar la repetición de errores, destacó la
magistrada Norma Lorena Gaona Farías, integrante de la Sala Colegiada Civil
de la Región Lázaro Cárdenas.
Lo anterior fue expresado durante un nuevo episodio del programa del Poder
Judicial de Michoacán “El Arte de lo Bueno y lo Justo”, espacio en el que se
abordan temas de interés público relacionados con la impartición de justicia.
La magistrada Gaona Farías enfatizó que el archivo del Poder Judicial está
directamente vinculado con la impartición de justicia, pues garantiza que los
documentos de las y los ciudadanos sean debidamente resguardados,
archivados y custodiados, brindando certeza y confianza en cada proceso
jurisdiccional.
En su intervención, también abordó el papel de los archivos en la
transformación social, particularmente en materia de derechos humanos.
Explicó que a través de los documentos históricos es posible observar avances
significativos, como la evolución del lenguaje en registros oficiales, donde
prácticas discriminatorias del pasado han sido sustituidas por enfoques
respetuosos de la dignidad de las personas.
El episodio ya se encuentra disponible en las plataformas oficiales del Poder
Judicial de Michoacán https://youtu.be/9AyiIEPUmk4; asimismo, se transmite
por la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y por Vox FM 103.3
de Morelia.
Con este tipo de ejercicios de difusión, el Poder Judicial de Michoacán refrenda
su compromiso con la transparencia, la preservación documental y el
acercamiento de la justicia a la ciudadanía
Difunde Poder Judicial la importancia de la función archivística en El Arte de lo Bueno y lo Justo
Morelia, Michoacán, 23 de marzo de 2026.- La relevancia de la función