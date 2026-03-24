Huetamo, Michoacán, marzo de 2026.- “Vamos a pintar de amarillo Michoacán. Vamos a marcar el territorio con el amarillo de la esperanza”, afirmó Octavio Ocampo, dirigente estatal del PRD Michoacán, al encabezar la Asamblea Municipal en Huetamo, donde se dio inicio a acciones de fortalecimiento partidista en la región rumbo al proceso electoral de 2027.

En el marco de esta Asamblea Municipal, el PRD Michoacán inició trabajos para consolidar su presencia territorial en el distrito, integrado por los municipios de Huetamo, San Lucas, Churumuco, Tiquicheo, Tzitzio, Tuzantla y Carácuaro. Durante el encuentro, se señaló que en esta región inició la lucha del cardenismo, la cual se mantiene vigente en la vida política del estado.

En reunión con las y los presidentes de los comités municipales del distrito, Octavio Ocampo indicó que el partido se prepara para el proceso electoral de 2027 y subrayó la importancia de integrar comités de base en cada municipio. Señaló que el PRD cuenta con principios políticos y estructura organizativa, y que se avanza en la preparación para gobernar el estado de Michoacán. Asimismo, explicó que la Asamblea Estatal realizada recientemente definió una ruta de trabajo enfocada en la organización interna del partido.

Ante las dirigencias municipales, el presidente municipal Pablo Varona Estrada señaló que el objetivo del perredismo es obtener triunfos en los ayuntamientos del estado en 2027. Por su parte, Salvador Jaimes dio la bienvenida a la Asamblea y refirió el trabajo de la militancia en el municipio para mantener la estructura partidista. Durante el evento, al que asistieron más de 300 militantes, Octavio Ocampo refrendó la afiliación de Pablo Varona al PRD Michoacán, con lo que dio inicio formal a la campaña de afiliación en la región.

Al cierre del encuentro, Octavio Ocampo reiteró el llamado a la militancia para fortalecer la organización del partido en el distrito y en todo el estado, y retomó su mensaje: “Vamos a pintar de amarillo Michoacán. Vamos a marcar el territorio con el amarillo de la esperanza”.