Morelia, Michoacán, 8 de mayo de 2026.- El Estadio Morelos se encuentra listo para recibir este sábado 9 de mayo a Marco Antonio Solís en el concierto “Jalo por las Mamás”, evento para el cual la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha dispuesto un operativo de seguridad y vialidad que garantiza el tránsito normal en la zona.

La dependencia informó que no se realizarán cortes viales ni cambios de sentido en las inmediaciones del recinto, permitiendo que la circulación en la periferia opere sin contratiempos para las y los asistentes.

El operativo contempla vigilancia en accesos, estacionamientos y perímetro del estadio, además de barridos preventivos con binomios caninos y acompañamiento operativo antes, durante y después del evento. En estas acciones participan elementos de la Guardia Civil, Defensa, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Policía Auxiliar, Protección Civil y CRUM.

Para garantizar el orden y la movilidad, la Coordinación del Agrupamiento de Seguridad Vial implementará dispositivos preventivos en los principales accesos y salidas de la ciudad, así como en las inmediaciones del estadio, con apoyo de patrullajes y monitoreo permanente a través del C5.

La SSP informa que los estacionamientos abrirán a partir de las 15:00 horas y el ingreso del público comenzará a las 18:00 horas, previo al inicio del evento programado a las 21:00 horas, por lo que se exhorta a las y los asistentes a llegar con anticipación y atender las indicaciones del personal operativo y vial.

Asimismo, se recuerda que estará prohibido ingresar con armas, bebidas alcohólicas, objetos punzocortantes, pirotecnia y demás artículos restringidos, con la finalidad de preservar un ambiente seguro y familiar.