En el marco de la Primera Sesión Ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala afirmó que asegurar la democracia paritaria y erradicar la violencia política contra las mujeres es una tarea ineludible del Estado Mexicano.Al encabezar estos trabajos, como Presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, reiteró con firmeza que la violencia política contra las mujeres debe tener tolerancia cero, y envió un mensaje claro de que ninguna conducta que busque inhibir o menoscabar su participación debe quedar impune.Taddei Zavala subrayó que la democracia se fortalece cuando las mujeres participan en condiciones reales de igualdad, y destacó que la paridad conquistada no significa que la violencia contra las mujeres haya cesado, por lo que dar seguimiento, visibilizar, registrar y sancionar estos casos, dijo, es fundamental.

Asimismo, informó que durante el último trimestre de 2025 y lo que va de 2026, la Presidencia del INE ha fortalecido la cooperación nacional e internacional en la materia, en coordinación con organismos como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, su Centro de Asesoría y Promoción Electoral y ONU Mujeres. Como resultado de estos esfuerzos, se impulsa la creación de la Red Latinoamericana de Observatorios y Mecanismos para la Participación Política de las Mujeres

En el encuentro virtual, la Titular de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de

México, Citlalli Hernández Mora, planteó a su vez la disposición, convicción y

voluntad de fortalecer acciones que permitan combatir la Violencia Política contra

las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), e informó que son mujeres

profesionistas, con un promedio de 43 años, las que sufren este flagelo; además,

llamó a fortalecer el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de

Violencia contra las Mujeres (BANAVIM).



Ante las integrantes permanentes y estratégicas del Observatorio, en

representación del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación (TEPJF), Alejandra Montoya Mexia manifestó la voluntad del

órgano jurisdiccional con todas y cada una de las acciones emprendidas por la

presidencia del Observatorio.



Durante esta sesión ordinaria se presentaron el informe de cumplimiento del Plan

de Trabajo 2025-2026; el Reporte Anual sobre VPMRG y el análisis de la situación

de la paridad en la Administración Pública Federal; el Análisis del monitoreo en los

medios convencionales, sobre la participación política de las mujeres en las

elecciones 2024, a cargo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social; el

informe anual del Registro Nacional de Personas Sancionadas; las acciones

relacionadas con la campaña dirigida a mujeres integrantes de los partidos políticos,

y el informe de la campaña de prevención de VPMRG con enfoque intercultural, bajo

la responsabilidad del INE.



Finalmente, se presentó el informe relativo a los avances en la creación de la Red

Latinoamericana de Observatorios, en el que se detallan las acciones encaminadas

a articular, coordinar y fortalecer el trabajo de los distintos observatorios, a fin de

fortalecer la participación política de las mujeres en esta región.

Los análisis y los informes presentados permiten conocer el estado de la paridad en los espacios de responsabilidad gubernamental, así como identificar conductas que vulneran derechos y dar cuenta de acciones preventivas, campañas de información y estrategias institucionales orientadas a fortalecer el liderazgo político de las mujeres.En la primera sesión también participaron la Secretaria Técnica del Observatorio, Claudia Arlett Espino; la Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, Flor Dessiré León Hernández; Yanet Sofia Herrera, en representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Coordinador General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Armando Quintero Martínez.

También representantes de organizaciones de la sociedad civil y la academia como Red de Mujeres en Plural; CIMAC-Comunicación e Información de la mujer; Equalismx; Aúna México; 50+1; la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres; el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y, Mujeres, Ideas, Desarrollo e Investigación, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de los integrantes de la Junta General Ejecutiva del INE.