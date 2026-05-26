Morelia, Michoacán, 26 de mayo de 2026.- En un esfuerzo histórico por garantizar el derecho a la salud y fortalecer la infraestructura médica del estado, el nuevo Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Zitácuaro, beneficiará de manera directa a más de 98 mil habitantes de 18 municipios del oriente de Michoacán, así lo informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Explicó que la magna obra contará con una inversión estratégica de mil 500 millones de pesos y está diseñada para transformar la atención médica de la región.

El gobernador refirió que se tiene contemplado que los trabajos de construcción arranquen formalmente el próximo mes, marcando el inicio de una nueva etapa de desarrollo, empleo y salud para la población.

Ramírez Bedolla detalló que esta obra es una realidad gracias al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una iniciativa prioritaria impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que busca atender las causas estructurales del bienestar social a través del acceso universal a la salud.

“La salud es un derecho y con este hospital consolidamos el compromiso del Gobierno Federal y Estatal de llevar bienestar y justicia social a las familias michoacanas”, señaló el mandatario.

Destacó que el nuevo complejo hospitalario está proyectado para ofrecer una atención integral y digna, el cual contará con 72 camas para hospitalización y brindará atención a través de diversas especialidades médicas, reduciendo la necesidad de trasladar a los pacientes a la capital del estado o a entidades vecinas.