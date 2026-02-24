El Presidente del CEN del PRI dijo que “lo que quieren desde el gobierno es ganar a como dé lugar las elecciones del 2027”, y adelantó que el partido dará el debate y votará en contra.

Al advertir que lo más importante es cuidar la democracia y el sistema democrático, Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional, afirmó que, con el país incendiado, hoy no son tiempos para una reforma electoral, por lo que ratificó que el PRI irá en contra de la iniciativa que pretende presentar el gobierno de Morena, llamada como la “Ley Maduro”, y tampoco la convalidará sentándose a discutirla.



Dijo esperar que recapaciten, porque, además de que no son tiempos para este tema, es evidente que “lo que quieren desde el gobierno es ganar a como dé lugar las elecciones del 2027”. Por ello, ratificó, el PRI dará el debate en el Congreso y a nivel nacional.

El senador y dirigente nacional del tricolor cuestionó quién puede pretender hoy una reforma electoral en estos momentos, cuando los temas de México son otros, ya que “el país está ardiendo” y se les cae a pedazos, porque hay un gobierno de Morena rebasado.



El Presidente Alejandro Moreno dejó en claro que desde el PRI, “nosotros vamos a defender la democracia, vamos a seguir denunciando a nivel nacional y a nivel internacional”.

En entrevista en el marco de la sesión en el Senado, sostuvo que el gobierno no tiene en claro que se tiene que resolver lo que se provocó desde el 2018, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, con la política de abrazos y no balazos. “Ahí están las consecuencias. Un país incendiado, un país con 252 narco bloqueos, con 56 bancos quemados, con 25 -oficialmente- fallecidos, asesinados, integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional”, dijo, al referirse a los hechos delictivos del pasado domingo, que afectaron varios estados.

Por ello, puntualizó que ante “una propuesta de ese tamaño”, la posición del PRI es ir en contra porque es destruir la democracia y dar el paso a una dictadura. “La posición del PRI ha sido clara y firme en contra de una iniciativa, como se había construido, con esa Ley Maduro. Iremos en contra, porque no esperamos nada bueno”, señaló.



Destacó que el PT y el PVEM, aliados de Morena, abiertamente han expresado no estar de acuerdo con una iniciativa de reforma que destruye el sistema de partidos, la participación política, la representatividad; vulnera los elementos de competencia política transparentados en la ley, como el financiamiento, la representación proporcional, los órganos electorales.

Consideró que en Morena van a ver es cómo llevar la revocación de mandato al 2027, para que poner la figura de la Presidencia de la República en las elecciones, tirar los recursos públicos, que los funcionarios públicos hagan campaña, así como mandar la elección del Poder Judicial al 2028, ajustar en temas electorales y luego irse en leyes secundarias para aplicar la mayoría simple que tienen.

Sostuvo que eso en nada abona al clima de diálogo, de acuerdo y de proceso democrático en México.



Argumentó que ante la llamada Ley Maduro no puede haber medias tintas. “Aquí el partido político de oposición que vaya con una iniciativa de reforma electoral que sería la Ley Maduro, que es destruir el sistema democrático, que es destruir la representación de los partidos, es porque están arrodillados y le tienen miedo al gobierno”.

Aseguró que “eso sería cobarde; incluso, no solo que voten, que se sienten, porque ya les dije, hay muchos de la oposición, claro, no del PRI, del PAN o del MC, que andan de prontitos ahí siempre, saliendo a ver cómo quedan bien con el gobierno”.