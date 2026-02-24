Morelia, Michoacán, a 24 de febrero de 2026.- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Mesa Directiva de la Central de Abastos, refrendando su compromiso de escuchar y atender las necesidades de quienes laboran en este importante centro de comercio de la ciudad.

Acompañado por el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva; el Secretario de Servicios Públicos, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas; y el Secretario de Obras Públicas, Fernando Sosa Tapia, el Alcalde escuchó los planteamientos de los locatarios y dio seguimiento puntual a los temas prioritarios.

La Central de Abastos, espacio tradicional que concentra 750 bodegas y donde laboran alrededor de 4 mil 200 personas, representa un punto estratégico para la venta y distribución de alimentos en Morelia. En ese marco, el presidente de la mesa directiva de la Central, Juan Manuel Manríquez Santillán, reconoció el trabajo del Alcalde y el cumplimiento de los compromisos asumidos, destacando que desde la primera administración ha existido sensibilidad y diálogo permanente. “La ciudad está muy bella, muy bonita y queremos que el mercado también lo esté”, expresó. Asimismo, Jaime Cortez Villaseñor, secretario de la mesa directiva, manifestó: “Muchas gracias por todo lo que han hecho, estamos muy agradecidos”.

Durante el encuentro se abordaron temas clave para el fortalecimiento integral del complejo comercial. En infraestructura, la Secretaría de Obras Públicas realizará la valoración para rehabilitar calles al interior del recinto, reconociendo los locatarios que se ha duplicado la intervención de vialidades durante la actual administración. Por su parte, el subdirector de Distribución del Ooapas, Francisco Servín Barriga, informó que se trabaja de manera integral para mejorar el servicio de agua potable en la zona; mientras que el subdirector comercial de la paramunicipal, Juan Carlos González Gómez, señaló que se está revisando el padrón para tener un acercamiento con quienes busquen regularizar adeudos en el servicio de agua.

En materia de seguridad, los representantes agradecieron a la Policía Morelia por la atención oportuna ante cualquier emergencia. Mientras que la Secretaría de Servicios Públicos, recibió el reconocimiento por la limpieza permanente del lugar, gracias al trabajo constante de la Dirección de Residuos Sólidos. Asimismo, los representantes agradecieron al secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez por la cercanía y apertura al diálogo constante.

Alfonso Martínez refrendó su interés por seguir escuchando a quienes hacen de la Central de Abastos un motor económico para la ciudad y destacó la visión compartida de darle nueva vida a este espacio estratégico.

“El trabajo en coordinación del Ayuntamiento con la Central de Abastos ha permitido avanzar juntos. El tema es cómo seguimos avanzando; hemos estado presentes y vamos a seguir estando presentes”, afirmó.

En la reunión con el presidente municipal, estuvieron presentes los siguientes integrantes de la Mesa Directiva de la Central de Abastos: Víctor Valdovinos Madrigal, Tesorero; María Eugenia Padilla Valdespino, Secretaria de Actas y Acuerdos; Verónica Bazán Calderón, Secretaria de organización; Cristina Gil Ruiz, Vocal; María Concepción Arias García, Administradora de la central de abastos; Eusebio Ledesma Salazar, Gestor; y Nancy Arreola Gómez, candidata a Presidenta del Mercado de Abastos.