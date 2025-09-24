Morelia, Michoacán a 24 de septiembre de 2025.- La Secretaría del Migrante de Michoacán, en coordinación con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), fortalecieron las capacidades de las dependencias que integran el Comité de Atención a Personas en Movilidad, con el propósito de fortalecer las herramientas institucionales en favor de quienes enfrentan esta condición.

A través de la capacitación “Atención a la violencia de género con perspectiva de movilidad humana”, impartida por Sofía Cardona, del Punto Focal Nacional de Violencia de Género de ACNUR, se compartieron conocimientos y experiencias para atender, con sensibilidad y perspectiva de género, a las personas que atraviesan procesos de movilidad en contextos de vulnerabilidad.

Durante la capacitación se destacó la importancia de la coordinación entre dependencias estatales, municipales y organismos internacionales para garantizar un acompañamiento integral, que priorice la protección de los derechos humanos y la seguridad de las personas en movilidad, particularmente de mujeres y niñas.

La Secretaría del Migrante refrenda su compromiso de trabajar de manera interinstitucional para atender este fenómeno con responsabilidad y sensibilidad social, impulsando acciones conjuntas que permitan brindar atención oportuna y generar entornos de mayor protección.

Con estas acciones, Michoacán avanza en la construcción de políticas públicas inclusivas y en la consolidación de una red de apoyo para las personas en movilidad, reiterando la convicción de este gobierno de no dejar a nadie atrás.