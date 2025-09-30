Morelia, Michoacán; 30 de septiembre de 2025.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, hizo un llamado a la unidad, la reconciliación y a construir puentes entre nuestra sociedad, así como a proteger a la democracia mediante el respeto a la pluralidad y la libertad de expresión.

Así lo expresó al fungir como orador oficial en la ceremonia del CCLX Aniversario del Generalísimo José María Morelos y Pavón.

“Recordemos su enseñanza: ningún muro puede resistir la fuerza de un pueblo que decide caminar unido”, señaló el alcalde al inicio de su mensaje.

Así como recordó que “La democracia no es un regalo eterno. Es una obra colectiva, que se cuida y fortalece cada día y en donde todas y todos somos corresponsables. Defenderla significa proteger nuestras instituciones,

respetar la pluralidad y el derecho a pensar de forma distinta”.

En ese sentido, Alfonso Martínez resaltó que el diálogo es fundamental para superar las diferencias y encontrar las coincidencias en nuestra sociedad, al llamar a:

“A trascender las ideologías políticas, dejando de lado las diferencias y concentrarnos en las coincidencias, pues solo así podremos caminar juntas y juntos en la construcción de la ciudad, el estado y el país que anhelamos”.

El edil, además, señaló que esta unidad no invoca solo a quienes viven en el territorio nacional, sino también a los paisanos en el extranjero:

“Desde esta ciudad, reitero mi llamado a la unidad, pero no solo de quienes aquí habitamos, sino también de nuestros compatriotas michoacanos, que residen en el país vecino o en otras partes del mundo, ya que todas y todos tenemos un mismo sueño: lograr un México más justo y más igualitario”.

Al acto cívico en la Plaza Jardín Morelos se dieron cita: el gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Giulianna Bugarini Torres; el magistrado presidente del Poder Judicial, Hugo Alberto Gama Coria.

Así como: el general de Brigada Estado Mayor, Juan Bravo Velázquez, comandante de la XXI Zona Militar; el general de Brigada Estado Mayor, Roberto Eduardo Molina García, coordinador estatal de la Guardia Nacional; el fiscal del estado, Carlos Torres Piña; Cabildo de Morelia, ex presidentes municipales, y ex gobernadores: Víctor Manuel Tinoco Rubí, Fausto Vallejo Figueroa y Genovevo Figueroa Zamudio.

Tras el mensaje, se cumplieron todos los honores a la bandera, el depósito de ofrenda floral y la guardia de honor frente al Monumento Ecuestre a Morelos.