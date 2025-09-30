Pátzcuaro, Michoacán, 30 de septiembre de 2025.- El Gobierno de Pátzcuaro conmemoró el 260 aniversario del natalicio del Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón, con un acto cívico en el que por primera vez participaron instituciones educativas del municipio.

Con honores a la bandera, el Himno Nacional y la intervención de la banda de guerra del Conalep Pátzcuaro, las y los jóvenes recordaron la vida de Morelos, quien nació el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid —hoy Morelia— y cuyo legado sentó las bases de la independencia de México con los Sentimientos de la Nación y la Constitución de Apatzingán.

El presidente municipal, Julio Arreola, señaló que esta fecha es una oportunidad para transmitir a la niñez y juventud la importancia de la historia, los valores de igualdad y justicia que defendió Morelos, y el orgullo de ser michoacanos.

La Escuela Secundaria Técnica No. 24 también se sumó al evento, mostrando el compromiso de la comunidad estudiantil con la memoria de los héroes que dieron patria y libertad.

El Gobierno de Pátzcuaro refrendó su compromiso de seguir impulsando actividades cívicas y educativas que fortalezcan el amor por la patria y la formación ciudadana de las nuevas generaciones.