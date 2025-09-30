Morelia, Mich., a 30 de septiembre de 2025.- Los michoacanos piensan en Raúl Morón Orozco como su próximo gobernador, así lo demuestra Polls.mx a través de una encuesta de Electoralia, en donde el 15 por ciento de la población confía en que el actual senador asumirá el Solio de Ocampo en el 2027, al destacar su experiencia y liderazgo para hacer frente a los retos de la entidad.

La respuesta de los michoacanos le otorga al legislador una ventaja de 2 a 1 sobre el segundo lugar Carlos Manzo, a quien identifican plenamente con la derecha de la entidad, lo que ha provocado una división del voto al panista Alfonso Martínez, quien aparece en el tercer lugar con solo el 5%.

La experiencia, liderazgo, capacidad para construir y respetar acuerdos y el llamado constante a la unidad, son los principales factores que los michoacanos toman en cuenta para elegir a Raúl Morón como la mejor opción para ser el siguiente gobernador.

Para Raúl Morón parece que está prácticamente ganada la elección interna de Morena y ahora con Carlos Manzo dividiendo el voto de la derecha, se abre el panorama para la continuidad de Morena en el gobierno del estado.