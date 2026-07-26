Uruapan, Mich.- 26 de julio de 2026.- Un muerto y 5 lesionados fue el saldo de un choque frontal entre dos camionetas registrado la tarde de este domingo, sobre la Avenida San Francisco Uruapan, en la colonia del mismo nombre, cerca del Hospital Regional.

Según los informes preliminares, cerca de las 18:00 horas, con dirección de oriente a poniente circulaba una camioneta tipo pick-up de color azul y al llegar a la altura de los campos de futbol de Rosa de Castilla se impactó de frente contra una furgoneta Nissan pick-up de color rojo que circulaba en aparente exceso de velocidad.

Debido al fuerte impacto, el conductor de la camioneta Nissan quedó prensado y falleció, mientras que otros ocupantes que viajaban en la caja salieron proyectados en varias direcciones.

Testigos reportaron el accidente a los sistemas de emergencia y al lugar se trasladaron paramédicos de Rescate Michoacán Delegación Uruapan, Protección Civil Municipal y otras corporaciones de auxilio, quienes confirmaron el deceso del citado chofer y auxiliaron a otras 5 personas heridas, entre ellas dos menores de edad, y les trasladaron a un hospital.

En tanto, la zona fue acordonada por elementos policiacos para dar paso a las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado; fue necesario el uso de equipo hidráulico para liberar el cadáver que estaba prensado en una de las camionetas sin que se conozca su identidad hasta el momento.

AGENCIA RED 113