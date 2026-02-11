Morelia, Michoacán, 11 de febrero de 2026.- En el marco del Día Interamericano del Número Único de Emergencias 911, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Antonio Cruz Medina, destacó la relevancia estratégica del sistema en Michoacán, donde se atienden cerca de 2 millones de llamadas al año en todo el estado.

Durante una ceremonia conmemorativa, el funcionario subrayó que las y los operadores del 911 representan el eje operativo de la atención de emergencias, al recibir, analizar y canalizar información crítica en cuestión de segundos para activar la respuesta de ambulancias, bomberos, Protección Civil y corporaciones policiales.

El sevicio opera de manera permanente, las 24 horas del día, los 365 días del año, y brinda atención a más de 4.8 millones de michoacanas y michoacanos. Diariamente se activan en promedio 120 servicios de ambulancias terrestres en la entidad, mientras que el helicóptero ambulancia realiza alrededor de 130 servicios anuales, con una tasa de supervivencia cercana al 95 por ciento en los traslados efectuados en casos críticos.

Durante la ceremonia, a la que asistió el secretario de Salud del Estado, Elías Ibarra Torres, se enfatizó que el sistema permite activar códigos de atención prioritaria como trauma, infarto, evento vascular cerebral, intoxicaciones y código mater, lo que reduce tiempos de respuesta en situaciones donde cada minuto es determinante para salvar una vida.

Como parte del acto, la SSP entregó reconocimientos a operadoras y operadores por su permanencia y alto desempeño operativo, y resaltó el profesionalismo, temple y capacidad de toma de decisiones bajo presión, al ser quienes transforman cada llamada en una respuesta inmediata y efectiva.