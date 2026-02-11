Morelia, Michoacán; 11 de febrero de 2026.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, está comprometido con el campo y el sector ganadero; por ello, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Saderm) continúa con el Programa de Mejoramiento Genético en la modalidad de Inseminación Artificial de Bovinos de manera gratuita.

Productores ganaderos de las tenencias de Cuto de la Esperanza y Chiquimitío, se beneficiaron con inseminación artificial para sus bovinos, con el objetivo de incrementar la producción pecuaria de la zona rural de Morelia, lo que les permite generar mejores ingresos económicos.

A través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, se llevó a cabo el proceso de inseminación, para el cual previamente se realizó una asesoría técnica por parte de personal calificado, donde se revisó que el ganado contara con las condiciones adecuadas para ser inseminado.

En este contexto, para realizar el procedimiento de inseminación artificial, se brindó una serie de recomendaciones a las y los productores ganaderos antes de llevarlo a cabo para que el resultado sea efectivo.

“Con esta acción que impulsa el alcalde Alfonso Martínez, se refrenda el apoyo a las familias para mejorar su economía, al llevarse a cabo de forma gratuita, debido a que el costo de la aplicación de manera particular es más elevado”, enfatizó Roberto Carlos López García, titular de la Saderm.

Cabe resaltar que la Saderm cuenta con diferentes razas para la mejora genética en bovinos, como son: Simmental, Montbeliarde, Holstein, Suizo Americano, Charoláis, Gyr, Angus Rojo, Angus Negro, Brahaman, Gyrolando, Jersey, Limousin, Nelore, Sardo Negro y Suizo Europeo Simmenthal.

La Saderm hace un llamado a los productores ganaderos de la zona rural de Morelia que estén interesados en adquirir este servicio, a ponerse en contacto al número de WhatsApp 4431456683 con la Médico Veterinaria Zootecnista (MVZ) Concepción Suastegui, jefa del Departamento de Fomento Ganadero.

Las y los interesados también pueden acudir directamente a las instalaciones de la Saderm, ubicadas en Circuito Mintzita #470, fraccionamiento Manantiales, en un horario de 8:30 a 16:00 horas.