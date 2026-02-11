Lázaro Cárdenas, Michoacán, 11 de febrero de 2026. En el marco de las reuniones que mantiene con el sector productivo en las distintas regiones del estado, el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, sostuvo un encuentro con empresarios y empresarias de Lázaro Cárdenas, a quienes dio a conocer avances e indicadores relevantes sobre el desempeño jurisdiccional.

Durante el encuentro, Gama Coria subrayó que el Poder Judicial tiene plena claridad de su responsabilidad en la consolidación del Estado de Derecho, elemento fundamental para generar condiciones de certeza y confianza para la inversión y el desarrollo económico de las regiones.

En este contexto, compartió algunos datos estadísticos producto de la actividad de juezas y jueces que presiden las audiencias y llevan los asuntos de oralidad penal: en un comparativo con un periodo previo similar y en atención a las solicitudes formuladas por agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, se registran avances significativos en distintas regiones, como lo es el incremento del 35% en la concesión de órdenes de aprehensión en las regiones de Zamora, La Piedad, Zitácuaro y Sahuayo; un aumento del 38% en la autorización de órdenes de cateo en Uruapan, Zitácuaro, Apatzingán y Zamora.

Además, resalta un 41% más en la calificación de legalidad de controles de detención en Morelia, Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Zitácuaro; así como un 18.09% más de personas vinculadas a proceso en Zamora, Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Zitácuaro.

Estos resultados, destacó, reflejan el compromiso de juezas y jueces con la exigencia ciudadana y con la consolidación del Nuevo Poder Judicial de Michoacán.

En el encuentro, el magistrado presidente estuvo acompañado por la magistrada Mayra Xiomara Trevizo Guízar, integrante del Órgano de Administración Judicial, así como por la magistrada y magistrados de la Región Lázaro Cárdenas: Edward Fernando Arreola Hernández, Norma Lorena Gaona Farías, Jaime Noé Esparza Duarte y Jorge Derio Camacho Zapiain.