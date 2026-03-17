Morelia, Michoacán, 17 de marzo de 2026.- Hoy se dispersará lo correspondiente al bimestre enero-febrero de la Beca Gertrudis Bocanegra a un total de 41 mil 887 estudiantes michoacanos de universidades públicas, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Resaltó que del 23 al 27 de marzo los estudiantes de educación superior pendientes de registro, podrán realizarlo en la página www.becagertrudisbocanegra.gob.mx, a fin de que reciban el recurso correspondiente a mil 900 pesos bimestrales para transporte.

El mandatario puntualizó que esta beca forma parte de las acciones y ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para apoyar a los estudiantes de educación superior de Michoacán.

Explicó que la captación de estudiantes fue de 44 mil 076, de los cuales 41 mil 887 ya recibieron su tarjeta lo cual representa un avance de entrega del 95 por ciento.

Recordó que esta beca representa una inversión para este año de 418 millones 722 mil pesos, con lo que se impulsa un apoyo directo para que los estudiantes continúen sus estudios.